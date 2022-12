OnePlus 11 की कीमत हुई लीक, OnePlus 10 Pro से सस्ता होगा फोन!

OnePlus 11 5G की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। यह फोन भारत में 7 फरवरी को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले अब इस फोन की कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। लीक हुई कीमत के आधार पर कहा जा सकता है कि अपकमिंग वनप्लस 11 फोन OnePlus 10 Pro से सस्ता होगा। इसके अलावा, लीक फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस का अपकमिंग फोन 100W फास्ट चार्जिंग से लैस होगा। Also Read - OnePlus 11 5G हुआ TENAA पर लिस्ट, सामने आए सभी फीचर्स

टिप्सटर Yogesh Brar ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए OnePlus 11 स्मार्टफोन की कीमत लीक की है। टिप्सटर की मानें, तो इस फोन की कीमत भारत में 55,000 रुपये से 65,000 रुपये के बीच होगी। बता दें, OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन की कीमत 66,999 रुपये है।

Also Read - OnePlus 11 5G और OnePlus Buds Pro 2 इस दिन होंगे भारत में लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन

Both OnePlus 11 & 11R are being tested in India since last month. Would be wise if they launch at the same time

Both are solid devices with almost the same design but different material & camera choice

11R will replace 10T with a ₹3-5k jump

11 will fit the ₹55-65k segment

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 22, 2022