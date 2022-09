OnePlus ने भारत में पिछले महीने OnePlus 10T स्मार्टफोन लॉन्च किया था। अब शायद कंपनी जल्द ही एक नया डिवाइस पेश करने की तैयारी कर रही है, जो OnePlus 11R हो सकता है। टिप्सटर Steve H McFly (@OnLeaks) ने ट्विटर पर एक इस डिवाइस के खास स्पेसिफिकेशन्स साझा किए हैं। इन्होंने ये लीक MySmartPrice के साथ मिलकर किया है। आइए OnePlus 11R के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - 8GB RAM, 50MP कैमरा और 4500mAh बैटरी वाले OnePlus 9 Pro को कम कीमत में खरीदने का मौका, मिल रहा है बंपर Discount

OnePlus 11R कंपनी के वनप्लस 10R स्मार्टफोन का सक्सेसर होगा। लीक के मुताबिक, इस डिवाइस में एक 6.7-इंच की Full HD+ AMOLED स्क्रीन होगी, जो 2412 x 1080 पिक्सल रेजलूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 10R की स्क्रीन जैसे ही हैं।

खबर के मुताबिक, OnePlus 11R में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 प्रोसेसर मिलेगा। यह कंपनी के लिए मीडियाटेक से शिफ्ट होगी क्योंकि इस स्मार्टफोन का प्रेडिसेसर (OnePlus 10R) MediaTek Dimensity 8100-Max चिपसेट के साथ आया था। लीक के अनुसार, OnePlus 11R में 8GB RAM और 16GB RAM का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ही यह डिवाइस 128GB और 256GB स्टोरेज मॉडल में मिलेगा।

Sooo #FutureSquad… That little something I brought back from 2023 just for you on behalf of @mysmartprice is…

The full specs sheet of the upcoming #OnePlus11R 👉🏻 https://t.co/4rZKZ6n5JB pic.twitter.com/fCIHakeiyW

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 29, 2022