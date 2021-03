OnePlus 9 Series का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। OnePlus की यह नई स्मार्टफोन सीरीज 23 मार्च को लॉन्च होगी। इसमें कंपनी तीन मॉडल्स ला सकती है, जिनमें OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9E या OnePlus 9R शामिल होंगे। Amazon पर वनप्लस 9 सीरीज की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है। अब लॉन्च से पहले OnePlus 9 Pro camera specifications लीक हो गए हैं। Also Read - OnePlus 9 Series 23 मार्च को होगी लॉन्च, मिलेगा Hasselblad का दमदार कैमरा

Teme नाम के ट्विटर यूजर ने OnePlus 9 Pro के कैमरा डिटेल लीक किए हैं। लीक रिपोर्ट के अनुसार, वनप्लस 9 सीरीज के इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन के पीछे की तरफ चार कैमरे होंगे। इनमें 48MP Sony IMX789 Hasselblad मेन सेंसर होगा। इसके साथ कैमरा सेटअप में 50MP फिक्स्ड फोकस कैमरा, 8MP टेलीफोटो लेंस और 2MP डेप्थ सेंसर होंगे।

वहीं, इससे पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि OnePlus 9 Pro में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच क्वाड HD+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में Snapdragon 888 5G SoC के साथ कम से कम 8GB RAM और 256GB स्टोरेज होगी। यह फोन Android 11 OS और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा।

वनप्लस 9 सीरीज के इस फोन में 4500mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 65W फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट करेगी। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें, तो इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC और चार्जिंग के लिए USB टाइप-C पोर्ट मिलेंगे।

OnePlus 9 series launch details

वनप्लस 9 सीरीज भारत में 23 मार्च को शाम 7.30 बजे लॉन्च होगी। कंपनी ने अपने स्मार्टफोन्स में बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस देने के लिए Hasselblad के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी तीन साल के लिए है। Hasselblad के साथ मिलकर वनप्लस अपने फ्लैगशिप डिवाइस में नेक्स्ट जेनरेशन कैमरा देगा।

वनप्लस अपनी मोबाइल इमेजिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए अगले तीन साल में 15 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा। वनप्लस 9 सीरीज स्मार्टफोन नए Hasselblad Pro Mode के साथ आएंगे, जिसमें यूजर्स को नया इंटरफेस मिलेगा।