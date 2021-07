OnePlus 9T स्पेक्स हुए लीक, 108MP कैमरा के साथ जल्द होगा लॉन्च

OnePlus ने साल के पहले हिस्से में OnePlus 9 series इंडिया में लॉन्च की जिसमें तीन स्मार्टफोन OnePlus 9R, OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro शामिल हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कम्पनी जल्द ही OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन उतारने वाली है मगर शायद यह अकेला डिवाइस नहीं होगा। एक नई खबर के मुताबिक, वनप्लस अपनी 9 सीरीज का T वैरिएंट लॉन्च करने वाला है जो इस साल सितम्बर तक अनाउंस हो सकता है। Also Read - OnePlus के नए स्मार्टफोन्स में मिलेगा Oppo ColorOS? कंपनी ने किया साफ

रिपोर्ट के हिसाब से वनप्लस की T-लाइनअप में इस बार एक ही स्मार्टफोन होगा। यह डिवाइस OnePlus 9T होगा जो पिछले वनप्लस फोन के मुकाबले बेहतर कैमरा स्पेक्स के साथ उतरेगा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वनप्लस 9T ऑक्सीजन OS पर न चलकर ओप्पो के बनाए हुए ColorOS पर चलेगा।

क्या कहती है OnePlus 9T लीक

एक टिप्स्टर ने ट्विटर पर यह क्लेम किया है कि OnePlus 9T साल 2021 की तीसरी तिमाही, यानी जुलाई से सितम्बर के बीच में लॉन्च हो सकता है। इसका कहना है कि इस डिवाइस में 108 मेगा पिक्सल का बैक कैमरा सेटअप होगा। लीक के हिसाब से डिवाइस की बैक पर कुल 4 कैमरा सेंसर होंगे। यह कैमरा सिस्टम भी Hasselblad के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया जाएगा।

वनप्लस और Hasselblad की पार्टनरशिप हैरानी वाली नहीं है मगर टिप्स्टर का यह क्लेम कि OnePlus9T ColorOS 11 पर चलेगा, थोड़ा खटकता है। ऐसा इसलिए है कि वनप्लस ने यह अनाउंस किया था कि यह OxygenOS और ColorOS के कोड-बेस को इंटेगरेट कर रहा है मगर इसके फोन की ग्लोबल यूनिट OxygenOS पर ही चलेंगी। हो सकता है कि इस डिवाइस का सॉफ्टवेयर ओप्पो की स्किन के बहुत करीब हो मगर ग्लोबल मार्केट में वनप्लस के लिए ऑक्सीजन OS को छोड़ना आसान नहीं होगा।

वनप्लस ने अभी अपने आने वाले स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर OnePlus 9T सच में सितम्बर में लॉन्च होने वाला है तो हमें इस महीने के आखिर से या फिर अगस्त के शुरू से फोन के टीजर मिलना शुरू हो जाएं।