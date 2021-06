OnePlus 9T में मिल सकता है 120Hz LTPO OLED डिस्प्ले, जल्द होगा लॉन्च

OnePlus 9T के स्पेसिफिकेशंस की जानकारियां अब सामने आने लगी है, जिससे इस अपकमिंग फोन के जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। Weibo पर नई लीक के अनुसार, इस साल इसका केवल एक ही मॉडल आने की उम्मीद की जा सकती है। Also Read - 10 जून को लॉन्च होने वाले OnePlus Nord CE 5G की डिजाइन टीज, Amazon Quiz से मिली स्पेसिफिकेशंस की जानकारी

पिछले साल कंपनी ने 8T Pro लॉन्च नहीं किया था। इसे देखकर पता चलता है कि OnePlus 9T Pro के भी लॉन्च होने की कोई संभावना नहीं है। इसकी जगह OnePlus 9T को ही कई शानदार फीचर्स के साथ उतारा जाएगा। इस सप्ताह की लीक्स में OnePlus 9T के संभावित स्पेसिफिकेशंस की जानकारी मिली है।

Weibo पर TechDroider के माध्यम से पता चला है कि वनप्लस के इस अपकमिंग फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ Samsung LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा। इस फोन में OnePlus 9 Pro के 1440p रेजोल्यूशन की जगह 1080p FHD+ तक के रेजोल्यूशन के साथ कर्व्ड डिस्प्ले मिलने की उम्मीद की जा रही है। टिप्स्टर का दावा है कि इस साल OnePlus 9T Pro नहीं आएगा।

OnePlus likely to use Samsung’s 120Hz LTPO E4 Flexible Screen in the OnePlus 9T. 1080P Resolution + Variable RR. There’s no 9T Pro this year.

/Yisten (Weibo) pic.twitter.com/J49BMaNniQ

— TechDroider (@techdroider) May 29, 2021