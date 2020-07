OnePlus Buds को कंपनी 100 डॉलर (करीब 7,500 रुपये) की कीमत में पेश कर सकता है। OnePlus ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए किया है। यह नई जानकारी के साथ वनप्लस ईयरबड्स की एक इमेज भी सामने आई हैं जिसमें इसका नया कलर वेरिएंट दिखाई दे रहा है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी वनप्लस का यह पहला वायरलेस ईयरबड्स हैं जिन्हें कंपनी आज 21 जुलाई को लॉन्च करने वाली हैं। OnePlus Buds को लेकर कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 7 घंटे का बैटरी बैकअप ऑफर करते हैं। OnePlus के ईयरब्डस कंपनी के फास्ट चार्जिंग Warp Charge सपोर्ट के साथ पेश किए जाएंगे। Also Read - OnePlus Nord, OnePlus Buds आज भारत में 7:30 PM पर AR इवेंट में होंगे लॉन्च, ऐसे देखें लाइव इवेंट

वनप्लस के लेटेस्ट इंटाग्राम पोस्ट में शेयर किए इमेज में कंपनी ने वनप्लस बड्स की कीमत को टीज किया है। OnePlus Buds की कीमत को ग्राफिकल प्रजेंटेशन में इसकी कीमत XX.XX डॉलर दिखाई गई है। इस टीजर के हिंट मिलता है कि वनप्लस बड्स को कंपनी 100 डॉलर से कम कीमत में पेश कर सकती है। OnePlus Buds के डिजाइन की बात करें तो यह Apple AirPods के जैसे ही हैं। वहीं वनप्लस बड्स का नया केस Google Pixel Buds के केस से मिलता जुलता है। Also Read - OnePlus Nord में होगी 90Hz डिस्प्ले, 12GB RAM और Google Phone एप, 21 July को होगा लॉन्च

पिछले रिपोर्ट के मुताबिक OnePlus Buds को आप लगातार सात घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग केस के साथ इसका इस्तेमाल 30 घंटों के लिए किया जा सकता है। Also Read - OnePlus Nord के बैक में होंगे 4 कैमरा और 2 सेल्फी कैमरा, कंपनी ने किया कंफर्म

इसमें आपको डेडिकेटिड गेमिंग मोड के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि इस डिवाइस के जरिए वह अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को बेस्ट ऑडियो आउटपुट देगी।

इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ये बड्स फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। कंपनी ने इसे Warp Charge टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। कंपनी का कहना है कि इसे महज 10 मिनट के चार्ज में 10 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

True Buds go along for longer🎶 Find out more – https://t.co/9s3dY4eIy2 pic.twitter.com/IBtY7LgzHI

— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 14, 2020