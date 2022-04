OnePlus 10R को भारत में लॉन्च करने का ऐलान वनपल्स ने किया है। इस फोन को 28 अप्रैल के दिन भारत में लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस ने ये भी कंफर्म किया है कि OnePlus 10R कंपनी के एक अन्य फोन OnePlus Ace का ही रिब्रांडेड वर्जन होगा, जिसे 21 अप्रैल को चीन में लॉन्च किया जाना है। Also Read - OnePlus Nord N20 5G हुआ लॉन्च, 6GB RAM, 64MP कैमरा और AMOLED डिस्प्ले समेत कई खास फीचर्स से लैस

अब कंपनी ने OnePlus 10R के लॉन्च से पहले एक और खुलासा किया है। वनप्लस ने जानकारी दी है कि भारत में लॉन्च होने वाला यह फोन दो फास्ट चार्जिंग वेरिएंट्स में आएगा। इनमें एक वेरिएंट 150W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ आएगा तो दूसरा वेरिएंट 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ आएगा। वनप्लस इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। Also Read - OnePlus 10R, OnePlus Nord CE 2 Lite के सभी स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले लीक

Realme GT Neo3 में भी हमनें ऐसा ही देखा था। उस फोन को भी दो चार्जिंग स्पीड वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इनमें एक वेरिएंट 4,500mAh battery और 150W fast charging स्पीड के साथ पेश किया गया था तो वहीं दूसरा वेरिएंट 5,000mAhh battery और 80W fast charging स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था। अब वनप्लस भी OnePlus 10R में ऐसे ही दो वेरिएंट्स को पेश कर सकता है। Also Read - OnePlus Nord N20 5G जल्द हो सकता है लॉन्च, Bluetooth SIG लिस्टिंग से मिले संकेत

Getting a day’s power in just 10 minutes is your cup of tea now! Experience the 150W SUPERVOOC and 80W SUPERVOOC Fast Charging with the all new #OnePlus10R. Launching on 28th April. #MorePowerToYou

— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 18, 2022