OnePlus India ने शेयर किया OnePlus 9 Series का फर्स्ट लुक, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

OnePlus 9 Series को 23 मार्च को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। फोन के लॉन्च से पहले ने ट्विटर हैंडल से इसका फर्स्ट लुक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कंपनी ने स्मार्टफोन को उल्टा लगाया है। इसमें फोन का डुअल रियर कैमरा और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखा जा सकता है। OnePlus India के इस पोस्ट पर यूजर्स ने कमेंट्स करके मजेदार रिएक्शन दिए हैं। Also Read - Micromax ला रहा है एक और 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन, हो सकता है सबसे सस्ता 5G फोन

OnePlus India ने आज यानी 13 मार्च की सुबह को Series का फर्स्ट लुक बताते हुए एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में OnePlus 6 Series के फोन को उल्टा लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 को उल्टा करने पर वह 9 लगता हैं, कंपनी ने इस पोस्ट के जरिए एक मजाक किया है। Also Read - OPPO Find X3 5G Series लॉन्च, 12GB RAM, 65W चार्जिंग फीचर के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

एक यूजर ने मजेदार रिएक्शन देते हुए लिखा है, “यह Note 5 लग रहा है.. अच्छा कॉपी किया है।” वहीं, एक यूजर ने कमेंट करके लिखा है कि, “अभी मार्च ही चल रहा है, अप्रैल फूल डे में अभी समय है..”

It’s still March, @OnePlus_IN. Too early for an April Fools’ Day prank but a nice one nonetheless! 😜

— Devesh Rajarshi (@devesh_rajarshi) March 13, 2021