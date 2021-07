OnePlus ने Samsung के इस प्रीमियम स्मार्टफोन की तारीफ में किया Tweet, बाद में किया डिलीट

जल्द ही अपने Nord 2 5G स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इसके लॉन्च डेट की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की है। के ट्विटर हैंडल से कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट 22 जुलाई बताई है। इस ट्वीट के अलावा कंपनी का एक और ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें के पिछले साल लॉन्च हुए प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S20 Ultra के S-Pen की तारीफ की गई है। हालांकि, बाद में इस ट्वीट को कंपनी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से डिलीट कर दिया। Also Read - Samsung Galaxy S21 FE फिर से हुआ लीक, जानिए कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशन तक सबकुछ

OnePlus India के इस ट्वीट में का एक प्रोमो वीडियो है, जिसका ड्यूरेशन 7 सेकेंड है। वीडियो के साथ किए गए पोस्ट में लिखा है, "The enhances #SPen is my new weapon of choice" (उत्कृष्ट S-Pen मेरा पसंदीदा नया हथियार है)। इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट टिप्सटर ईशान अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। जिसके बाद कई लोगों ने ईशान के पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स किए हैं।



ईशान अग्रवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, “ब्रांड का अकाउंट हैंडल करने वाले लोग भी इंसान होते हैं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कि Samsung और OnePlus के सोशल मीडिया अकाउंट संभालने वाली एजेंसी एक हो सकती है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट हैक नहीं हुआ है।”

Hehe, people behind Brand accounts are also humans so mistakes happen 🙂

The agency for both Samsung & OnePlus India Social Media accounts is probably the same so don’t worry, it wasn’t hacked and not some conspiracy theory either. 🤭 pic.twitter.com/Eymteohu1Z

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 8, 2021