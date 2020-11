OnePlus ने हैदराबाद में लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस स्टोर

ने हैदराबाद में पहला R&D सेंटर (रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर) स्थापित करने के बाद अब यहां विश्व का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस स्टोर लॉन्च किया है। इस मौके पर कंपनी ने ऐलान किया कि वह भारत में अपने ऑफलाइन कारोबार को बढ़ाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये निवेश करने की प्लानिंग कर रही है। इस स्टोर को कंपनी ने वर्चुअली लॉन्च किया है। Also Read - OnePlus 8T Cyberpunk 2077 स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि उसके एक्सपीरियंस स्टोर की बिल्डिंग 16,000 स्क्वायर फिट में फैला हुआ है। वनप्लस ने इसे वनप्लस निजाम प्लेस (OnePlus Nizam Palace) नाम दिया है। वनप्लस का नया स्टोर हैदराबाद के हिमायत नगर में स्थित है। वनप्लस के इस स्टोर का नाम इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर के साथ मिलता है।

Ready your 💕. OnePlus' largest store in the world – The #OnePlusNizamPalace is opening its doors in . Join the now, as the curtains only open with your Hearts ♥️ on the stream in a first of its kind reveal. Don't miss this.👇https://t.co/NE0Dd3aXLI

— (@OnePlus_IN) November 4, 2020