OnePlus फैन्स को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, लेटेस्ट लीक में जानकारी सामने आई है कि कंपनी जल्द ही अपना पॉपुलर ‘अलर्ट स्लाइडर’ (Alert slider) फीचर सभी स्मार्टफोन्स में देना बंद करने वाली है। यह फीचर अब केवल कंपनी के प्रो मॉडल तक ही सीमित रहेगा। बता दें, वनप्लस कंपनी OnePlus One स्मार्टफोन लॉन्च के साथ अपने सभी स्मार्टफोन में ‘अलर्ट स्लाइडर’ फीचर देती आई है। Also Read - OnePlus 9 5G की कीमत में फिर से बड़ी कटौती, जानें नया Price

Nord 2T was the last phone to carry an alert slider, now it will be mostly seen on Pro models and some Oppo flagships.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 10, 2022