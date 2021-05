OnePlus के फोन्स को पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी जून में दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार, इन दो फोन्स में से एक को कंपनी 10 जून को लॉन्च कर सकती है, जो One Plus Nord 2 होगा। जून में लॉन्च होना वाला दूसर फोन Nord CE 5G हो सकता है। Also Read - OnePlus TV 40Y1 भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

कंपनी के New Stadia Premiere Edition Promo के FAQ सेक्शन में Nord 2 की पुष्टि हुई है, जिससे जल्द ही इसके लॉन्च होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही कंपनी ने पहले ही लॉन्च हो चुके फोन्स की लिस्ट में भी गलती से Nord 2 का नाम जोड़ दिया था। यह सभी चीजें OnePlus Nord 2 की जल्द लॉन्चिंग की ओर इशारा कर रही हैं।

इसके अलावा हाल ही में Tipster Mukul Sharma ने भी भारत में कंपनी के दो नए फोन्स लॉन्च होने की जानकारी दी है। हालांकि, उन्होंने स्मार्टफोन्स के नामों के बारे में नहीं बताया है। ये दोनों फोन्स OnePlus Nord 2 और Nord CE 5G माने जा रहे हैं। बात दें कि OnePlus Nord 2 को Bureau of Indian Standards (BIS) की वेबसाइट पर भी देखा जा चुका है। इससे भारत में भी इसके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। आने वाले समय में कंपनी इन दोनों फोन्स की लॉन्चिंग की जानकारी दे सकती है।

1+1 = 2📱

June is going to be quite exciting. — Mukul Sharma (@stufflistings) May 24, 2021

OnePlus Nord 2 में क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशंस

OnePlus के इन अपकमिंग फोन्स के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो खबरों के अनुसार, Nord 2 को MediaTek Dimensity 1200 SoC के साथ उतारा जा सकता है। फोन के अन्य स्पेसिफिकेशंस और OnePlus Nord CE 5G के फीचर्स को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

OnePlus Nord 2 की अनुमानित कीमत

OnePlus Nord 2 को बजट रेंज में उतारा जा सकता है। यह फोन पहले से ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध Nord को रिप्लेस करेगा, इसलिए इसकी कीमत 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में हो सकती है। OnePlus Nord को Snapdragon 765G प्रोसेसर, 90Hz AMOLED Display और 48MP क्वॉड रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 24,999 रुपये से शुरू है।