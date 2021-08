इस महीने के शुरू में OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन ब्लास्ट होने का मामला सामने आया था। यूजर ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिये शेयर की थी, जिसके जवाब में वनप्लस ने खेद जताया और मामले की जांच करने का वादा किया। अब एक और यूजर ने ट्विटर पर OnePlus Nord 2 के एक्सप्लोड होने का दावा किया है। आइए पूरा मामला जानते हैं। Also Read - 48MP प्राइमरी कैमरा, 16MP का सेल्फी कैमरा और 4500mAh बैटरी वाले OnePlus 9R 5G पर जबरदस्त Discount, Amazon से उठाएं कई ऑफर्स का लाभ

ट्विटर यूजर शुभम श्रीवास्तव ने एक पोस्ट में बताया कि इनके पिता का OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन एक्सप्लोड हो गया है। इन्होंने कहा कि इस एक्सीडेंट से इनके पिता काफी घबरा गए हैं। अगर वह स्मार्टफोन के ब्लास्ट के वक्त फोन को इस्तेमाल कर रहे होते तो उनकी जान जा सकती थी। इस ट्वीट के साथ यूजर ने वनप्लस को टैग किया मगर जले हुए फोन की पिक्चर अपलोड नहीं की। Also Read - OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन हुआ ब्लास्ट, कंपनी ने कहा करेगी भरपाई

वनप्लस ने इस ट्वीट के जवाब में खेद जताया और यूजर को DM में डिटेल बताने के लिए कहा ताकि ये मामले की जांच कर सकें और पता लगा सकें कि ऐसा क्यों हुआ। Also Read - 48MP प्राइमरी, 16MP फ्रंट कैमरा और 4500mAh बैटरी वाले OnePlus 9 Pro 5G को सस्ते में खरीदें, Amazon पर मिल रहा डिस्काउंट

We are truly dejected to hear about this incident. We earnestly hope that the untoward incident did not cause any harm to your father. We would like to have this addressed on priority and to further scrutinize this matter and ascertain the cause of this instance, please DM us.

— OnePlus Support (@OnePlus_Support) August 10, 2021