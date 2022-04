OnePlus Nord 2 फिर हुआ ब्लास्ट, घायल यूजर पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट

एक बार फिर OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के कथित ब्लास्ट का मामला सामने आया है। लक्ष्य वर्मा (@lakshayvrm) नाम के एक टि्वटर यूजर ने दावा किया है कि उनके भाई का वनप्लस नॉर्ड 2 स्मार्टफोन उस समय फट गया जब वह फोन पर बात कर रहे थे। इन्होंने ब्लास्ट हुए फोन की पिक्चर्स और वीडियो भी पोस्ट की हैं। आइए इस पूरे मामले को जानते हैं। Also Read - OnePlus Nord CE 2 Lite 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिल सकता है 64MP कैमरा

OnePlus Nord 2 फिर हुआ ब्लास्ट

लक्ष्य वर्मा ने ट्विटर पर OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट होने का मामला बताते हुए, मीडिया संस्थानों को टैग किया है। इनका कहना है कि इनके भाई का वनप्लस नॉर्ड 2 उस वक्त फट गया जब वो फोन पर बात कर रहे थे। इसकी वजह से उनके हाथ में चोट भी आई है।

वर्मा ने बताया कि फोन के ब्लास्ट को लेकर इन्होंने वनप्लस से संपर्क किया, लेकिन ब्रांड ने फोन ठीक करने या बदलने से इनकार कर दिया। इनके मुताबिक, नई दिल्ली स्थित वनप्लस के सर्विस सेंटर ने इन्हें यह कहकर फोन वापस कर दिया कि ये इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं।

ट्विटर यूजर Dumdaar Flow (@Parthve48171336) ने भी OnePlus Nord 2 फोन के ब्लास्ट होने को लेकर ट्वीट की हैं। लक्ष्य वर्मा ने इसे शेयर भी किया है। शायद ब्लास्ट होने वाला फोन इसी यूजर का है।

So this bullshit @OnePlus_IN phone blasted and we filed a complaint against the company so that we can get a good solution.

But what they did they are blaming me that the mistake is done by my side. Just tell me you shit people @OnePlus_IN that how can I blast the phone myself. pic.twitter.com/vqq8KuNpgC — Dumdaar Flow (@Parthve48171336) March 31, 2022

इन्होंने बताया कि वनप्लस इस ब्लास्ट के लिए इन्हें (यूजर को) दोषी ठहरा रहा है। इन्होंने आगे बताया कि इस मामले में वनप्लस के खिलाफ इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है।

I have raised complaint against @OnePlus_IN @OnePlus_Support and they will support me because I am innocent

The media @aajtak @ZeeNews please do look into it. Dear @PMOIndia sir and @AmitShahOffice @ArvindKejriwal please Boycott these Chinese products and especially @oneplus pic.twitter.com/DbSeQGTRCr — Dumdaar Flow (@Parthve48171336) April 1, 2022

फिलहाल वनप्लस की तरफ से इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।

पहले भी हो चुका है वनप्लस नॉर्ड 2 ब्लास्ट

इससे पहले भी OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। नवंबर 2021 में एक कस्टमर इस डिवाइस के ब्लास्ट होने की वजह से घायल हो गया था। ब्रांड ने इस कस्टमर को फोन का पैसा कर दिया था और साथ में इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन भी दिया था।

सितम्बर 2021 में केरल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिमी जोस के OnePlus Nord 2 का बंडल्ड चार्जर अचानक फट गया था। कंपनी ने इसकी वजह वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को बताया।

अगस्त 2021 में अंकुर शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने अपनी पत्नी के OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने की बात बताई थी। कंपनी ने तब कहा था कि यह किसी विनिर्माण या उत्पाद के मुद्दे की जगह बाहरी कारकों से जुड़ी एक अलग घटना के कारण हुआ था। इसके साथ ही दिल्ली के एक वकील ने भी ब्रांड पर OnePlus Nord 2 फोन के फटने का आरोप लगाया था।