OnePlus Nord 2 का इन्तजार जल्द होगा दूर, लीक में पता चल गई लॉन्च डेट

OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के बारे में काफी टाइम से लीक आ रही हैं। किसी में डिवाइस की डिजाइन दिखाई पड़ती है तो किसी में इसके स्पेसिफिकेशन खुल जाते हैं। फोन के लॉन्च होने के कयास लगाए जा रहे थे और अब एक लीक ने इस पर रौशनी भी दाल दी है। लीक के मुताबिक, वनप्लस नॉर्ड 2 24 जुलाई को लॉन्च हो सकता है।

अब तक आई लीक और रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus Nord 2 की बैक पर तीन कैमरा सेंसर हो सकते हैं और यह Qualcomm के चिप पर न चलकर MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर काम करेगा। फोन की AI बेंचमार्क लिस्टिंग के मुताबिक, इसमें 8GB रैम होगी और यह एंड्राइड 11 पर काम करेगा। आइए OnePlus Nord 2 के बारे में अब तक आई हुई जानकारी को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं।

OnePlus Nord 2 लॉन्च डेट

टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर दावा किया कि OnePlus Nord 2 जुलाई के आखिरी दस दिनों में लॉन्च हो सकता है। इन्होने आगे कहा कि यह तारीख 24 जुलाई के आस-पास हो सकती है। मगर इन्होने यह नहीं बताया कि यह लॉन्च इंडिया में होगा, ग्लोबल होगा या फिर किसी और रीजन में। बहरहाल यह रिपोर्ट एक पुरानी लीक से मेल भी खाती है, जिसमें बताया गया था कि वनप्लस नॉर्ड 2 जुलाई में अनाउंस हो सकता है।

OnePlus Nord 2 specifications

पुरानी खबरों के मुताबिक, OnePlus Nord 2 Android 11 पर बने हुए OxygenOS पर चलेगा। इस डिवाइस में 6।43-इंच की Full HD+ AMOLED डिस्प्ले हो सकती है जो 90Hz refresh rate सपोर्ट करेगी। कई अलग-अलग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह डिवाइस MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन की AI Benchmark लिस्टिंग से पता चलता है कि इसमें 8GB रैम होगी।

जहां तक कैमरा की बात है तो OnePlus Nord 2 की बैक पर तीन कैमरा हो सकते हैं जिनमें से एक 50 मेगा पिक्सल का मेन लेंस होगा, एक 8MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस होगा और एक 2MP का लेंस होगा। फोन में सामने एक 32 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। खबरों के मुताबिक, वनप्लस का यह फोन 4,500mAh बैटरी के साथ आएगा और इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा।