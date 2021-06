OnePlus Nord 2 अगले महीने होगा लॉन्च, OnePlus Nord CE के प्रोसेसर की जानकारी भी आई सामने

OnePlus Nord CE कल यानि 10 जून को भारत में लॉन्च हो रहा है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को पर लिस्ट कर दिया है। इसे कल शाम 7 बजे ग्लोबली पेश किया जाएगा। OnePlus Nord CE 5G के कुछ दिन बाद ही कंपनी भी लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन से जुड़ी एक नई लीक सामने आई है। Also Read - OnePlus TV U1S की कीमत और फीचर्स हुए लीक, 10 जून को होगा लॉन्च

OnePlus Nord को पिछले साल मिड बजट सेग्मेंट में पेश किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है। OnePlus Nord 2 को भी इसी प्राइस सेग्मेंट में पेश किया जा सकता है। टिप्स्टर मुकुल शर्मा के मुताबिक, OnePlus Nord 2 को अगले महीने यानि जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन को कल आयोजित होने वाले इवेंट में टीज किया जा सकता है। Also Read - OnePlus Nord N200 5G की डिजाइन और खास स्पेसिफिकेशन्स आए सामने, मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

OnePlus Nord 2 के अब तक आए लीक्स के मुताबिक, यह फोन Dimensity 1200 SoC के साथ आ सकता है। इसे भारतीय सर्टिफिकेशन साइट BIS पर स्पॉट किया जा चुका है। दूसरी तरफ कल लॉन्च होने वाले फोन के फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने फोन में 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप कंफर्म किया है। यह फोन 4,500mAh की बैटरी और 30T Warp फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आएगा। यह फोन Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर और 12GB तक RAM के साथ आएगा। Also Read - OnePlus Nord CE 5G की भारत में कीमत और डिजाइन लीक, इन स्पेसिफिकेशंस के साथ 10 जून को होगा लॉन्च

OnePlus EB2103 is indeed the OnePlus Nord CE 5G. Snapdragon 750G, 12GB RAM are now confirmed.#OnePlus #OnePlusNordCE5G pic.twitter.com/LwlSR3DPTA

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 9, 2021