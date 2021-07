OnePlus Nord 2 आज भारत में होगा लॉन्च, कीमत समेत सब कुछ यहां जानें

OnePlus Nord 2 आज भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे आज यानी 22 जुलाई को भारतीय बाजार में उतार दिया जाएगा। लॉन्च से पहले ही OnePlus Nord 2 के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो गया है। सामने आई स्पेसिफिकेशन्स को देखकर लग रहा है कि यह कंपनी का मिड रेंज स्मार्टफोन होगा। Also Read - Deals of the Day 22 July: इन स्मार्टफोन पर मिल रहा ऑफर, Flipkart और Amazon पर है बंपर Discount

पिछले साल आए OnePlus Nord के इस सक्सेसर मॉडल के लॉन्च इवेंट को कब और कहां देख सकते हैं, यह हमने इस लेख में बताया है। साथ ही इसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन और कीमत की जानकारी भी दी है। आइए, जानें। Also Read - OPPO ब्रांड ने Apple को छोड़ा पीछे, Samsung की बादशाहत बरकरार

OnePlus Nord 2 Launch Event

स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट को आज कंपनी के YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। कंपीन के अनुसार, फोन का लॉन्च इवेंट शाम 07:30 बजे शुरू हो जाएगा। Also Read - Samsung Galaxy M21 (2021) 48MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और Android 11 के साथ लॉन्च, जानें कीमत

OnePlus Nord 2 Expected Price in India

पिछले सप्ताह आई खबरों में OnePlus Nord 2 की भारत में कीमत का खुलासा किया गया था। जानकारी के अनुसार, फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये हो सकती है। वहीं, इसके 12GB+256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये होने की उम्मीद की जा रही है। इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर लिस्ट किया जा चुका है। इसकी बिक्री Amazon के माध्यम से होगी।

OnePlus Nord 2 Specifications

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें को ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि इस फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। हालांकि, अभी कंपनी ने डिस्प्ले का साइज नहीं बताया है। खबरों की मानें तो इसमें 6.43 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया जाएगा। फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे और आगे एक सेल्फी कैमरा लगा मिलेगा। फोन में पीछे की ओर 50MP Sony IMX766 सेंसर लगा होगा। वहीं अन्य दो सेंसर्स 8MP और 2MP के हो सकते हैं। कंपनी के अनुसार, फोन Dimensity 1200 AI चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। फोन में 4,500mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 65W Warp Charge फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगी। आज लॉन्च इवेंट के दौरान इसकी सटीक कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में पता चल जाएगा।