OnePlus Nord 2T 5G भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है। इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में कई लीक्स सामने आ चुके हैं। यह फोन दो स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB में आ सकता है। फोन की कीमत और सेल डेट के बारे में भी टिप्स्टर ने लीक शेयर की है। यही नहीं, इसे भारतीय वेबसाइट पर भी स्पॉट किया गया है। आइए, जानते हैं वनप्लस के इस अपकमिंग मिड रेंज डिवाइस के बारे में।

इस दिन भारत में होगा Launch

भारतीय टिप्स्टर ने OnePlus 2T की लॉन्च डेट 1 जुलाई बताई है। वहीं, इसकी सेल डेट 5 जुलाई कंफर्म की है। हालांकि, पहले एक टिप्स्टर ने इसकी लॉन्च डेट 27 जून बताई थी। हालांकि, कंपनी की तरफ से इस फोन के भारत में लॉन्च को लेकर किसी भी तरह की डिटेल शेयर नहीं की गई है। इसे भारत में Amazon के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

टिप्स्टर ने फोन की कीमत के बारे में बताते हुए कहा है कि इसके बेस यानी 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये हो सकती है। वहीं, इसके टॉप 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये हो सकती है। इसमें OnePlus Nord 2 के मुकाबले कुछ अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं।

OnePlus Nord 2T के फीचर्स

OnePlus Nord 2T को पिछले महीने यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया गया है। तब से लेकर इसके भारत में जल्द लॉन्च होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसमें 6.43 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसमें भी Nord 2 की तरह ही पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन दिया जाएगा। यूरोप में लॉन्च होने वाले फोन के डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है।

वनप्लस नॉर्ड के इस अपकमिंग फोन में MediaTek Dimensity 1300 SoC मिलेगा। फोन में 4,500mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। यह फोन Android 12 पर बेस्ड OxygenOS 12 पर काम करता है।

OnePlus Nord 2T के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। वहीं, इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का डेप्थ कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का कैमरा मिलेगा।