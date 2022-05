OnePlus इस साल कई स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है। इन स्मार्टफोन्स की लिस्ट में OnePlus Nord 2T का भी नाम शामिल है। लेटेस्ट लीक में फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी गई है। कुछ समय पहले इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हुए थे, वहीं आज इसकी लॉन्च डेट रिवील कर दी गई है। Also Read - 50MP कैमरा, 12GB तक RAM और 4500mAh बैटरी वाले OnePlus 9RT 5G को अभी खरीदने का शानदार मौका, Amazon पर मिल रहा 3000 रुपये का Discount

टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने ट्विटर पेज पर एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर करते हुए कंफर्म किया है कि OnePlus Nord 2T भारत में 19 मई को लॉन्च किया जाएगा। शेयर किए गए स्क्रीनशॉर्ट में देखा जा सकता है कि वनप्लस YouTube चैनल ने जानकारी दी है कि कंपनी 19 मई को शाम 7.30 बजे Nord लॉन्च इवेंट का आयोजन करने वाली है। हालांकि, वनप्लस ने यह कंफर्म नहीं किया है कि इस दिन कौन-सा डिवाइस लॉन्च किया जाएगा। Also Read - OnePlus Nord 3 भारत में जल्द मारेगा धमाकेदार एंट्री, इस महीने हो सकता है लॉन्च

Also Read - OnePlus Nord 2T 5G के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा, मिलेगा 8GB RAM और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

Officially Confirmed ☑️

OnePlus Nord 2T launching on May 19, 2022 in India.#OnePlus #OnePlusNord2T pic.twitter.com/NY4sZCDBJL

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 12, 2022