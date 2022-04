OnePlus Nord 2T कंपनी की मिड-रेंज Nord सीरीज का नया फोन है। हाल ही में फोन के कैमरा फीचर्स की जानकारी सामने आई थी। वहीं, अब इसके रेंडर्स ऑनलाइन लीक हो गए है। इन रेंडर्स में फोन के फ्रंट और बैक पैनल का डिजाइन देखने को मिला है। इसके अलावा, वनप्लस के इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन की भी जानकारी लीक हो गई है। Also Read - OnePlus Nord N20 5G की रेंडर इमेज लीक, 64MP कैमरा समेत मिलेंगे ये 'धांसू' फीचर्स

Onsitego की रिपोर्ट में टिप्सटर Yogesh Brar के हवाले से OnePlus Nord 2T के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन को लीक किया है। इस बार सामने आए रेंडर में फोन का फ्रंट और बैक दोनों ही देखने को मिला है। इससे पहले फोन के बैक की तस्वीर ऑनलाइन लीक हुई थी। बैक पैनल पर वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है, जिसमें दो रिंग के अंदर कैमरा सेंसर दिए गए हैं।

Also Read - OnePlus TV Y1S Pro भारत में 7 अप्रैल को होगा लॉन्च, मिलेंगे 4K स्क्रीन जैसे फीचर्स

Here’s your first look at the OnePlus Nord 2T

•6.43″ FHD+ AMOLED panel

•MediaTek Dimensity 1300

•50MP Triple camera setup

•32MP selfie shooter

•4,500mAh battery

•80W fast charging

•stereo speakers, Dolby audio

•Alert slider pic.twitter.com/YgDdBzXdY4

