OnePlus Nord 3 जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है, जिसकी जानकारी टिप्सटर द्वारा लीक की गई है। टिप्सटर की मानें, तो OnePlus का यह नया फोन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है, जिससे इसके भारत लॉन्च के संकेत मिले हैं।

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन Indian BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। इससे संकेत मिलते हैं कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। फिलहाल कंपनी ने इससे जुड़ी किसी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में इसे अफवाह मात्र ही समझना ठीक होगा।

OnePlus is going the OPPO way now.

The upcoming OnePlus phone (Nord 3/2T) has completed the inclusion process on the Indian BIS.#OnePlus #OnePlusNord3 #OnePlusNord2T pic.twitter.com/FQhrg0LIFQ

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 28, 2022