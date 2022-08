OnePlus Nord सीरीज के तहत कई नए डिवाइस को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। इन डिवाइस की लिस्ट में OnePlus Nord 3, OnePlus Nord Watch और OnePlus Nord Band आदि शामिल है। वनप्लस नॉर्ड 3 की बात करें, तो नाम से ही समझ आता है कि यह इस साल लॉन्च हुए OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन का अपग्रेड वर्जन होगा। Also Read - Redmi K50 Ultra vs OnePlus 10T: रेडमी और वनप्लस के फ्लैगशिप फोन में बेहतर कौन?

टिप्सटर Mukul Sharma ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि OnePlus Nord सीरीज के तहत OnePlus Nord 3, OnePlus Nord Watch और OnePlus Nord Band आदि को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, इसके अलावा टिप्सटर ने इन डिवाइस के फीचर्स से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।

Also Read - OnePlus Nord Watch की डिजाइन लीक, जल्द भारत में होगी लॉन्च

Nord 3

Nord Watch

Nord Band

New Nord Buds

Nord smart measuring scale (not sure of the name)

and more Nord-branded AIoT products coming up.

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 19, 2022