OnePlus Nord Buds CE ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इनमें यूजर्स को 13.4mm डायनमिक बेस ड्राइवर्स, 20 घंटे तक की बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग स्पीड और PX4 स्वैट और वॉटर रसिस्टेंट रेटिंग मिलेगी। आइए जानते है इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में सबकुछ।

दाम और उपलब्धता की बात करें, तो OnePlus Nord Buds CE की कीमत 2,299 रुपये है। यह ईयरबड्स आपको Moonlight White और Misty Grey कलर ऑप्शन में खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। इन बड्स की सेल Flipkart और OnePlus वेबसाइट पर 4 अगस्त से शुरू की जाएगी।

Also Read - OnePlus 10T की कीमत और फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, मिलेगा 16GB RAM

Witness amazing sound quality, 10mins fast charging and ergonomic design for best comfort on #OnePlusNordBudsCE. Open Sale starts 4th Aug, 12PM. Get notified: https://t.co/FmP0EUNEAh pic.twitter.com/tRZUmoX3PM

— OnePlus India (@OnePlus_IN) August 1, 2022