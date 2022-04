OnePlus ने आज OnePlus Nord CE 2 Lite 5G का डिजाइन का खुलासा ऑफिशियली तौर पर कर दिया है। इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं। Also Read - OnePlus 10R 5G और OnePlus Nord CE 2 Lite 5G की भारत लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगी 150W की सुपरफास्ट चार्जिंग स्पीड

चीन की स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस ने आज अपने अपकमिंग फोन OnePlus Nord CE 2 Lite का डिजाइन पेश किया है। वनप्लस अपने इस फोन के लिए 30 अप्रैल को एक इवेंट लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें वो वनप्लस नॉर्ड सीई 2 के साथ-साथ OnePlus 10R को भी लॉन्च कर सकता है।

OnePlus Nord CE 2 Lite इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 2 का ही एक लाइट वर्जन होगा। अब कंपनी ने अपने इस अपकमिंग फोन के डिजाइन को ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया है।

Stunning on the outside. Powerful on the inside. Meet the new #OnePlusNordCE2Lite 5G. #MorePowerToYou #MorePowerToYou pic.twitter.com/MNNLFwmgwr

— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 16, 2022