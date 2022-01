साल 2021 में OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के ब्लास्ट होने के कई केस हमें देखने को मिले। साल 2022 शुरू हो चुका है लेकिन फोन ब्लास्ट का सिलसिला अभी भी वनप्लस का साथ नहीं छोड़ रहा है। इस बार वनप्लस के बजट डिवाइस — OnePlus Nord CE — के साथ हादसा पेश आया है, जहां यूजर का कहना है कि यह डिवाइस जेब से निकालने के बाद फट गया। Also Read - OnePlus 10 Pro में होंगे 4 यूनिक कैमरा फीचर्स, जानें स्पेसिफिकेशन्स से लेकर कीमत तक पूरी डिटेल

ट्विटर यूजर दुष्यंत गिरी गोस्वामी ने बताया कि इनका 6 महीने पुराना वनप्लस स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया। इन्होंने ट्वीट में ब्लास्ट हुए OnePlus Nord CE की पिक्चर्स भी शेयर की। इन पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि वनप्लस डिवाइस की बैक पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे बैक की प्लास्टिक पिघल कर गायब हो गई हो। आप इन फोटोज में फोन की बैटरी तक देख सकते हैं। Also Read - OnePlus 10 Pro की प्री-बुकिंग शुरू, सभी स्पेसिफिकेशन्स से उठा पर्दा, सामने आई इस प्रीमियम फोन की शानदार पिक्चर्स

दुष्यंत जी ने अपनी 4 जनवरी की ओरिजनल ट्वीट में 7 जनवरी को एक और ट्वीट जोड़ी। इसमें इन्होंने बताया कि वनप्लस ने फोन ब्लास्ट मामले में इनसे संपर्क किया और वादा किया कि मंगलवार तक इन्हें एक नई यूनिट दी जाएगी।

Thank You Everyone for the support.

Yesterday at 8 pm Oneplus team called me and promised me that they will send a new unit by Tuesday.

— Dushyant Giri Goswami (@DushyantGiriGo7) January 7, 2022