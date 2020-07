जीत सकते हैं वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन, इस तरह से लें मीम कॉम्पटिशन में हिस्सा

OnePlus Nord स्मार्टफोन 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और कंपनी लॉन्चिंग के साथ ही इस स्मार्टफोन का giveaway भी करेगी। दरअसल, वनप्लस ने अपने आने वाले स्मार्टफोन OnePlus Nord meme competition की घोषणा कर दी है। वनप्लस के सह-संस्थापक कार्ल पाई ने इस प्रतियोगिता में जीतने वाले के लिए giveaway का ऐलान करेंगे। इस प्रतियोगिता की शुरुआत वनप्लस के ही एक मीम से शुरू हुई है। Also Read - रियलमी, वनप्लस के बाद अब ओप्पो लॉन्च कर सकती है स्मार्ट टीवी

दरअसल, कंपनी ने वनप्लस नॉर्ड से जुड़ी एक जानकारी मीम के जरिए शेयर की थी, जिसके बाद ट्विटर पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने वनप्लस नॉर्ड मीम शेयर की। जिस यूजर की मीम बेस्ट होगी कंपनी उसे यह स्मार्टफोन दे सकती है। जिसके बाद कंपनी ने इस प्रतियोगिता का ऐलान किया है।

Know all about #OnePlusNord during our AR launch on July 21. #OnePlusNordAR

Get notified for more updates – https://t.co/ISIWr1EQwk pic.twitter.com/4d1GBpzEyc

— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 8, 2020