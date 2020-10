OnePlus Nord N10 5G और Nord N100 स्मार्टफोन अक्टूबर के अंत तक हो सकते हैं लॉन्च

वनप्लस जल्द ही OnePlus Nord सीरीज के दो स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करेगी। खबरों की मानें तो कंपनी अक्टूबर महीने के अंत तक OnePlus Nord N10 5G और OnePlus Nord N100 स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। वनप्लस के ये दोनों स्मार्टफोन सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किए जा सकते हैं। Also Read - OnePlus 8T 5G का नाइट मोड कैमरा फीचर हुआ रिवील

OnePlus का अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus 8T को कंपनी 14 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। OnePlus Nord N10 5G और OnePlus Nord N100 के लॉन्च को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। Also Read - OnePlus Nord सीरीज में दो सस्ते स्मार्टफोन जल्द हो सकते हैं लॉन्च

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने ट्वीट कर बताया है कि OnePlus Nord N10 और OnePlus Nord N100 स्मार्टफोन इस महीने के अंत में लॉन्च किए जा सकते हैं। मुकुल शर्मा ने अपने ट्वीट में बताया है कि यह स्मार्टफोन पहले अमेरका में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। यह भी संभव है कि कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च ही न करें। Also Read - OnePlus 8T स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की डिटेल्स आईं सामने, ये होंगी खूबियां

Exclusive: OnePlus Nord N10 and OnePlus Nord N100 devices are set for launch by the end of this month.#oneplus #OnePlusNord

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 5, 2020