OnePlus जल्द ही भारतीय मार्केट में Nord ब्रांड की स्मार्टवॉच लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेटेस्ट लीक में जानकारी मिली है कि OnePlus Nord स्मार्टवॉच BIS लिस्टिंग पर स्पॉट की गई है, जिससे इसके इंडिया लॉन्च के संकेत मिलते हैं। इस वक्त कंपनी के वियरेबल पोर्टफोलियो में OnePlus Watch और OnePlus Band शामिल हैं।

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि OnePlus Nord स्मार्टवॉच की इंटरनल टेस्टिंग भारत में शुरू हो गई है। लॉन्चिंग को लेकर टिप्सटर ने कहा है कि यह वॉच भारत में इस साल 2022 की तीसरी तिमाही में लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा, टिप्सटर ने इस वॉच को BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी स्पॉट किया है, जिससे साफ हो जाता है कि यह वॉच जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देने को तैयार है।

Also Read - OnePlus Nord 2T 5G की नई Launch और Sale डेट लीक, जानें Price और फीचर्स

[Exclusive] Can confirm that the internal testing of the OnePlus Nord Watch has begun in India. The watch will most likely launch in Q3, 2022.

Furthermore, I’ve spotted the upcoming Nord Watch on the Indian BIS as well.

