साल की शुरुआत में जानकारी सामने आई थी कि OnePlus कंपनी सितंबर महीने तक भारत में कई नए डिवाइस लॉन्च करेगी। इस लिस्ट में कई स्मार्टफोन के साथ-साथ OnePlus Nord लाइनअप की पहली स्मार्टवॉच भी शामिल थी। वनप्लस नॉर्ड स्मार्टवॉच से जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी हैं। वहीं, अब यह स्मार्टवॉच Bluetooth Special Interest Group (SIG) सर्टिफिकेशन पर स्पॉट की गई है, जिससे इसके जल्द लॉन्च के संकेत मिले हैं।

Bluetooth Special Interest Group (SIG) सर्टिफिकेशन साइट पर OnePlus Nord Watch स्मार्टवॉच मॉडल नंबर OPBBE221 के साथ लिस्ट है। इसके अलावा, यह वॉच ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी के साथ आ सकती है। इसके अलावा, Bluetooth SIG साइट के जरिए वॉच से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। इस लिस्टिंग की जानकारी सबसे पहले टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी।

So yes, as I tipped earlier, the OnePlus Nord Watch is coming up soon. Have spotted the watch on the Bluetooth SIG certification website now, which confirms its moniker.

