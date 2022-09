OnePlus कंपनी Nord सीरीज के तहत स्मार्टफोन और बड्स पेश कर चुकी है। वहीं, अब कंपनी नॉर्ड सीरीज के तहत अपनी पहली स्मार्टवॉच भी लेकर आने वाली है। स्मार्टवॉच को लेकर यूं तो कई लीक्स ऑनलाइन सामने आ चुकी है, जिसमें फीचर्स की भी जानकारी शामिल है। वहीं, अब कंपनी ने इस स्मार्टवॉच को ऑफिशियली टीज कर दिया है। जी हां, स्मार्टवॉच को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट कंपनी की वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है। Also Read - 8GB RAM, 64MP कैमरा 4500mAh बैटरी और 65W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग वाले OnePlus Nord CE 2 5G पर 14,350 रुपये तक की छूट, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

OnePlus India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए OnePlus Nord Watch के इंडिया लॉन्च को टीज किया है। हालांकि, कंपनी ने वॉच लॉन्च की ऑफिशियल डेट रिवील नहीं की है, जिसके Coming Soon टैग के साथ टीज किया गया है।



Get Moving with the all new OnePlus Nord Smartwatch. Coming Soon! https://t.co/jmI62kY6ya pic.twitter.com/6i1orAYQSn

— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2022