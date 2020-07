OnePlus Nord में गूगल मैसेज, फोन ऐप्स पहले से होंगे इंस्टॉल, आज होना है लॉन्च

चीनी स्मार्टफोन निर्माण कंपनी वन प्लस ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर इस बात की पुष्टि की कि OnePlus Nord में इनकी अपनी एसएमएस और डायलर के बजाय गूगल मैसेज और फोन ऐप्स पहले से इंस्टॉल किए होंगे। वीडियो के मुताबिक, डिवाइस में गूगल का डुओ वीडियो चैट ऐप पहले से इंस्टॉल किया रहेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा, 21 जुलाई को डिवास को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया जाएगा जबकि भारत में इसकी बुकिंग की प्रक्रिया 15 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। Also Read - OnePlus Buds आज होंगे लॉन्च, 7,500 रुपये की कीमत में हो सकते हैं लॉन्च

OnePlus Nord में डुअल सेल्फी कैमरा होंगे जिसमें से दूसरा वाला 105 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल से लैस होगा। यह स्मार्टफोन हुड के तहत एक स्नैपड्रैगन 765जी चिपसेट द्वारा संचालित किया जाएगा। इस 7एनएम चिपसेट को 8जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रैम और 256जीबी स्टोरेज के साथ जोड़े जाने की उम्मीद है। फोन में दो सेल्फी कैमरे होने की संभावना है: एक 8एमपी वाइड-एंगल कैमरा और एक मुख्य 32एमपी सेल्फी सेंसर। Also Read - OnePlus Nord, OnePlus Buds आज भारत में 7:30 PM पर AR इवेंट में होंगे लॉन्च, ऐसे देखें लाइव इवेंट

OnePlus Nord में ग्लास रियर के साथ एल्यूमीनियम चेसिस के होने की उम्मीद है। स्मार्टफोन में 2400 गुना 1080 पिक्सेल रेजॉल्यूशन के साथ 6.4 इंच एमॉल्ड डिस्प्ले के होने की भी उम्मीद है। फोन की लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि ऊपर बांई ओर कोने में कैमरा लगा होगा और फ्रंट डिस्प्ले कव्र्ड की जगह फ्लैट होगा। Also Read - OnePlus Nord में होगी 90Hz डिस्प्ले, 12GB RAM और Google Phone एप, 21 July को होगा लॉन्च

भारतीय समयअनुसार यह इवेंट आज 21 जुलाई को 7:30 PM पर शुरू होगा। हालांकि आपको बता दें कि आप इव इवेंट को लाइव यूट्यूब पर नहीं देख पाएंगे। इस इवेंट को देखने के लिए आपको OnePlus Nord AR एप को डाउनलोड करना होगा।

iPhone यूजर्स इस एप को एप स्टोर से और एंड्रॉइड फोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

How excited are you to unravel the mystery?

See the reveal tomorrow during the #OnePlusNordAR Launch!

— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 20, 2020