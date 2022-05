OnePlus इस साल कई डिवाइस से पर्दा उठाने वाला है। स्मार्टफोन लॉन्च के अलावा, इस साल कंपनी अपना पहला टैबलेट Oneplus Pad भी लॉन्च करने वाली है। वनप्लस ने साल 2021 जुलाई महीने में वनप्लस पैड नाम का ट्रेडमार्क फाइल किया था और अब आखिरकार इसे भारत में भी रजिस्टर कर लिया गया है। इससे यह संकेत मिलते हैं कि अब वनप्लस पैड की भारत लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं है। Also Read - दमदार प्रोसेसर के साथ एंट्री मारेगा OnePlus 10 Ultra स्मार्टफोन, मिलेगी तगड़ी परफॉर्मेंस

टिप्सटर मुकुल शर्मा के अनुसार, Oneplus Pad ट्रेडमार्क OnePlus Technology (Shenzhen) द्वारा 5 जुलाई 2021 को फाइल किया गया था। वहीं, अब टिप्सटर ने जानकारी दी है कि इस ट्रेडमार्क को आखिरकार भारत में भी रजिस्टर कर लिया गया है। यही नहीं, टिप्सटर ने यह भी जानकारी दी है कि वनप्लस पैड की इंटरनल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जिससे संकेत मिलते हैं कि कंपनी का पहला टैबलेट अब जल्द ही भारत में दस्तक देने वाला है।

The OnePlus Pad trademark, which was “Marked for Exam” so far, has finally been registered in India.

Additionally, can confirm that the internal testing of the OnePlus Pad has already begun. We can expect the Indian launch to happen soon now.#OnePlus #OnePlusPad pic.twitter.com/CAj4Pdamom

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 4, 2022