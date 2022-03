OnePlus इस साल कई डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, लेटेस्ट लीक में वनप्लस ब्रांड का रोडमैप सामने आया है। इस रोडमैप में पता चला है कि कंपनी सितंबर महीने तक एक नहीं… दो नहीं… बल्कि 6 डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में है। इस लिस्ट में OnePlus 10 Pro, OnePlus Nord CE 2 Lite, OnePlus Nord 2T, OnePlus 10R, OnePlus Nord 3 और OnePlus 10 Ultra जैसे स्मार्टफोन शामिल है। लीक में इन सभी स्मार्टफोन लॉन्च की टाइमलाइन की जानकारी मिली है। आइए जानते हैं कौन-सा फोन कब हो सकता है लॉन्च। Also Read - OnePlus Nord स्मार्टवॉच जल्द होगी भारत में लॉन्च, कीमत की मिली जानकारी

टिप्सटर Yogesh Brar ने Oneplus रोडमैप की जानकारी लीक की है। इस लिस्ट का सबसे पहला फोन OnePlus 10 Pro है। यह फोन पिछले कुछ समय से भारत लॉन्चिंग को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है। लीक की मानें, तो यह फोन भारत में 23 या फिर 24 मार्च को लॉन्च किया जा सकता है। बता दें, वनप्लस 10 प्रो जनवरी महीने में चीन में लॉन्च हो चुका है। इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आया है। साथ ही फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। Also Read - OnePlus 10 Pro जल्द होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया टीज

Also Read - 48MP कैमरा वाले OnePlus 9 Pro 5G पर आया सबसे बड़ा Discount, मिलेगी 13 हजार रुपये की छूट

Here are some of the upcoming Nord/number series products

•OnePlus 10 Pro – March

•OnePlus Nord CE 2 Lite – April

•OnePlus Nord 2T – April End/Early May

•OnePlus 10R – May

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro) – July

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) – Late Q3

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 21, 2022