OnePlus कंपनी ने आज अपने बजट स्मार्ट टीवी पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस OnePlus TV 55 Y1S Pro मॉडल है, जो कि OnePlus TV Y1S Pro सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले इस सीरीज में OnePlus TV 43 Y1S Pro और OnePlus TV 50 Y1S Pro मॉडल्स को लॉन्च किया जा चुका है। लेटेस्ट एडिशन 55 इंच स्क्रीन साइज के साथ आता है। इस टीवी को 40,000 रुपये से कम की कीमत में पेश किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह टीवी Android TV 10.0 पर काम करता । इसमें 4K डिस्प्ले पैनल के साथ व्यूविंग एक्सपीरियंस को शानदार बनाने के लिए स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

कंपनी ने OnePlus TV 55 Y1S Pro की कीमत भारत में 39,999 रुपये सेट की है। इसे आप OnePlus.in, Amazon.in और Flipkart समेत सभी ऑफिशियल रिटेल चैनल्स के माध्यम से खरीद सकते हैं। हालांकि, टीवी की सेल 13 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

Smarter, better and now bigger! Get your hands on the #OnePlusTV 55Y1SPro starting December 13. Get notified now: https://t.co/YCkUFh5FBX pic.twitter.com/Lpt04sVHuk

— OnePlus India (@OnePlus_IN) December 9, 2022