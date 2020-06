OnePlus TV का नया स्मार्ट टीवी 19,999 रुपये से कम कीमत में हो सकता है लॉन्च

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी OnePlus भारत में दो नए अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने इन दोनों स्मार्ट टीवी को भारत में लॉन्च करने की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। कंपनी 2 जुलाई को भारत में नए स्मार्ट टीवी लॉन्च करेगा। ये दोनों स्मार्ट टीवी कंपनी इंडियन मार्केट में सस्ते कीमत में लॉन्च करेगी। लॉन्च डेट के बाद अब इस स्मार्ट टीवी की कीमतें भी सामने आने लगी हैं। यहां हम आपको अपकमिंग OnePlus TV की कीमत के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन पर मिलेगा Android 10 का अपडेट

OnePlus ने अपकमिंग स्मार्ट टीवी की इंडिया प्राइसिंग को टीज करते हुए ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। इस टीजर को देखने से ऐसा लगता है कि OnePlus के अपकमिंग स्मार्ट टीवी की कीमत 19,999 से कम हो सकती है। कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्ट टीवी की कीमत को टीज करते हुए ट्वीट किया है कि Oneplus के टीवी की शुरुआती कीमत 1X,999 रुपये होगी। इसके साथ ही इस ट्वीट में कंपनी ने अपकमिंग स्मार्ट टीवी के डिजाइन को भी टीज किया है।अपकमिंग OnePlus TV के रेंडर्स देखने से मालूम चलता है कि ये समार्ट टीवी में बैजल बहुत कम होगी। वनप्लस दो जुलाई को दो अलग-अलग साइज के स्मार्ट टीवी पेश करेगी। Also Read - Huawei P Smart S स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, लगा है 48 मेगापिक्सल का दमदार कैमरा

वनप्लस नए smart TV लाइन अप के जरिए बजट सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी इससे पहले कंपनी ने पिछले साल इंडियन मार्केट में दो प्रीमियम स्मार्ट टीवी लॉन्च किए थे। वनप्लस ने अपने अपकमिंग स्मार्ट टीवी को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर डेडिकेटेड माइक्रो वेब पेज भी लाइव कर दिया है। Also Read - Vivo Z5x स्मार्टफोन Snapdragon 712 प्रोसेसर के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत

The price of the New OnePlus TV Series will be starting from ₹1X,999.

Can you guess the price🤔

Get notified: https://t.co/UiyKu2a8CU pic.twitter.com/3Z1AdXK6J2

— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 9, 2020