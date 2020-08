वनप्लस लॉन्च करेगी सस्ता OnePlus Nord स्मार्टफोन, Snapdragon 460 चिपसेट के साथ होगा लॉन्च

OnePlus ने 2014 में पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था। OnePlus ने शुरुआत से भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किए। हालांकि कंपनी ने 2015 में मिड रेंज का स्मार्टफोन OnePlus X को लॉन्च किया था। लेकिन कंपनी ने OnePlus X सीरीज को अगले साल 2016 में ही डिस्कॉन्टीन्यू कर दिया था। इसके बाद से कंपनी ने कई सालों तक फ्लैगफिप स्मार्टफोन पर ही फोकस किया। Also Read - OnePlus ने अपने पुराने स्मार्टफोन को नहीं दिए यह फीचर, किया था वादा!

अब OnePlus ने हाल में ही OnePlus Nord स्मार्टफोन लॉन्च कर मिड रेंज सेगमेंट में एक बार फिर कदम रखा है। अब रूमर्स हैं कि कंपनी Nord सीरीज के दो और स्मार्टफोन इस साल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। Also Read - OnePlus Nord का नया वेरिएंट जल्द हो सकता है लॉन्च, जानिए क्या होगा खास

खबरों की मानें तो OnePlus सिंतबर महीने में Snapdragon 662 चिपसेट के साथ स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि OnePlus नोर्ड सीरीज का एक स्मार्टफोन Snapdragon 460 चिपसेट के साथ भी लॉन्च कर सकती है। Also Read - OnePlus ने HydrogenOS 11 को नए फीचर्स के साथ पेश किया, OxygenOS 11 में मिलेंगे ये फीचर्स!

विश्वसनीय टिपस्टर Tech Guy ने ट्विटर पर प्रप्राइइटी सोर्स कोड के हवाले से दावा किया है कि OnePlus जल्द ही Snapdragon 460 चिपसेट के साथ स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। इस सोर्स कोड में Snapdragon 865, Snapdragon 855, और Snapdragon 765G चिपसेट भी शामिल है। इन चिपसेट्स के साथ वनप्लस के स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। ऐसे में कंपनी का अपकमिंग OnePlus Nord स्मार्टफोन SD460 के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

Upcoming budget smartphone from OnePlus comes with Qualcomm Snapdragon 460 SOC (SM4250). pic.twitter.com/q9Dy5qIMdj

— the_tech_guy (@_the_tech_guy) August 22, 2020