OnePlus जल्द लॉन्च करेगा स्मार्टवॉच, कंपनी ने ट्विटर पर किया टीज

OnePlus ने अपना लेटेस्ट OnePlus 8T स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन के लॉन्च के साथ कंपनी ने अपकमिंग OnePlus Watch स्मार्टवॉच के लॉन्च को टीज करते हुए इसके लॉन्च को कंफर्म किया है। Also Read - Android 11 के साथ भारत में लॉन्च हुआ OnePlus 8T, जानें कीमत

OnePlus ने ट्विटर पर एक पोस्टर शेयर कर अपनी अपकमिंग स्मार्टवॉच को टीज किया है। OnePlus India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फोटो शेयर कर अपकमिंग स्मार्टवॉच को टीज किया है। कंपनी ने अपने ट्वीट पर लिखा है, “वनप्लस के ईकोसिस्टम में एक और चीच आने वाले है। कुछ समय की देर है।” Also Read - OnePlus 8T आज होगा लॉन्च, यहां से लाइव स्ट्रीमिंग, जानें क्या हो सकती हैं कीमत और खूबियां

इसके साथ ही कंपनी इस स्मार्टवॉच का स्कैच भी शेयर किया है। यह वनप्लस की पहली पहली स्मार्टवॉच है। ट्विटर पर हिंट के मुताबिक वनप्लस की अपकमिंग स्मार्टवॉच राउंड डायल के साथ पेश किया जा सकता है। Also Read - लीक हुई OnePlus 8T 5G की प्राइस, OnePlus 8 से कम कीमत में होगा लॉन्च

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It’s just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3

— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020