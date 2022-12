हाल के दिनों में Online Scam और Fraud के मामले बढ़ रहे हैं। इसके लिए स्कैमर को अब OTP का पता लगाने की भी जरूरत नहीं। विक्टिम को धोखा देने के लिए कई दूसरे तरीके ढूंढ लिए गए हैं। इससे जुड़े एक हालिया मामले में मुंबई के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को 9 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। यह घटना मुंबई के बरिवली की है। Also Read - Parliament Winter Session 2022: पिछले 3 सालों में 16 लाख से ज्यादा बार हुआ साइबर क्राइम, सरकार ने जारी किया आंकड़ा

इस घटना की शिकार महिला ने धोखे से पैसे गंवाने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में IPC की धारा 419 और 420 के साथ-साथ IT Act की धारा 66 (C) और (D) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बारे में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Online Scam में हुआ 9 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान

पुष्पलता प्रदीप नाम की महिला ने Provident Fund में बचाए गए पैसों से ने फिक्स्ड डिपॉजिट किया। पुष्पलता ने पहले एक बैंक में काम करती थीं। उन्होंने अपनी FD के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करने के बाद बैंक में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। Union Bank की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करते समय उन्होंने कई एरर्स का सामना किया। विक्टिम ने इस प्रोसेस के दौरान अपना फोन नंबर मेंशन किया और बाद में उन्हें उस नंबर पर दो कॉल आए।

Cyber Attackers ने WhatsApp पर भेजा लिंक

महिला को ये कॉल स्कैमर्स की तरफ से आए थे, जो खुद को बैंक एग्जिक्यूटिव बता रहे थे। स्कैमर्स ने WhatsApp के जरिए एक लिंक भेजा। कॉलर ने रिक्वेस्ट की कि वह अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले एप्लीकेशन का लिंक खोलें और इसे डाउनलोड करें।

महिला ने WhatsApp पर मिले इस लिंक पर अपनी इंटरनेट बैंकिंग डिटेल भरी। पुष्पलता ने इस दौरान अपनी Bank User ID और पासवर्ड समेत कई पर्सनल जानकारियां शेयर कीं। महिला ने ऐप डाउनलोड करने के तरीके के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन स्कैम्र्स ने अपनी बातों से उसका ध्यान हटा दिया और उसे ऐसा करने के लिए राजी कर लिया। विक्टिम की इस गलती फायदा उठाते हुए जालसाजों ने उसके अकाउंट को एक्सेस कर लिया।

पुष्पलता ने बताया, “मैंने एक ऐप डाउनलोड किया और इसमें एक फॉर्म खोला। मैंने इस फॉर्म को इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से भरा। जैसे ही मैंने यह फॉर्म सबमिट किया, मुझे एक मैसेज मिला कि पैसे पहले ही डेबिट हो चुके हैं।” जैसे ही विक्टिम को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने अपना फोन बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए दूसरे फोन से यूनियन बैंक कॉल सेंटर को फोन किया।