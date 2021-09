OPPO अपने मिड बजट A-Series में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। अगले सप्ताह कंपनी फेस्टिव सीजन को देखते हुए तीन डिवाइसेज भारत में लॉन्च करने जा रही है। 27 सितंबर को कंपनी Reno 6 Pro 5G का दिवाली एडिशन पेश करेगी। इस फोन के साथ पतले फोन OPPO F19s को भी भारत में लॉन्च किया जाएगा। 1 अक्टूबर को कंपनी OPPO A Series के अगले फोन को पेश करेगी। कंपनी ने फोन के मॉडल के बारे में खुलासा नहीं किया है। कंपनी अपने इस बजट फोन को OPPO A17 या OPPO A18 के नाम से उतार सकती है। Also Read - Oppo Reno 6 Pro Diwali Edition: 27 सितंबर को होगा लॉन्च, कुछ नए और स्पेशल कैमरा फीचर्स के साथ होगा पेश

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर इस फोन का माइक्रो पेज क्रिएट किया गया है, जहां फोन के फीचर्स और लॉन्च डेट की जानकारी मिलेगी। यह फोन कंपनी का पहला फोन होगा जो 50MP कैमरे के साथ आएगा। हाल ही में Realme और Redmi ने भारतीय बाजार में 50MP कैमरे वाले बजट फोन पेश किए हैं।

50MP AI Triple Camera

Amazon India लिस्टिंग के मुताबिक, OPPO A Series के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 2MP का मैक्रो और 2MP का बोकेह कैमरा मिलेगा। सेल्फी कैमरे के बारे में फिलहाल कंपनी की तरफ से जानकारी शेयर नहीं की गई है। OPPO A Series के इस फोन के कैमरे में नाइट फोटोग्राफी का भी सपोर्ट मिलेगा।

OPPO A Series का यह फोन 4G नेटवर्क सपोर्ट के साथ आ सकता है। हालांकि, इस साल कंपनी ने A Series के दो स्मार्टफोन OPPO A53s और OPPO A74 को 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ पेश किया है। ऐसे में फोन के 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ पेश करने की संभावना हो सकती है। कंपनी ने अभी तक इस फोन के बैक पैनल के ऊपरी हिस्से को टीज किया है, जिसमें कैमरा सेटअप दिया गया है। टीज किए गए डिजाइन में इसमें साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखा जा सकता है। फोन के अन्य फीचर्स कैसे होंगे ये लॉन्च के बाद पता चलेंगे या फिर कंपनी आने वाले कुछ दिनों में इसे टीज कर सकती है।