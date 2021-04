Oppo A53s 5G भारत में 27 अप्रैल को होगा लॉन्च, 15 हजार रुपये से कम रहेगी कीमत

Oppo A53s 5G का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। यह स्मार्टफोन भारत में 27 अप्रैल को लॉन्च होगा। OPPO ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि Oppo A53s 5G में लेटेस्ट MediaTek Dimensity 700 5G SoC मिलेगा। कंपनी इसे ‘big on memory, high on speed’ टैगलाइन से टीज कर रही है। इससे संकेत मिलते हैं कि यह फोन ज्यादा स्टोरेज और रैम के साथ आएगा। Also Read - 8GB RAM, 48MP + 8MP + 2MP + 2MP कैमरा और Android 11 वाले Oppo F19 Pro पर धांसू ऑफर, Flipkart पर मिल रहा इतने रुपये का Discount

Oppo A53s 5G की कितनी होगी कीमत?

कंपनी ने टीज किया है कि Oppo A53s 5G की कीमत 15 हजार रुपये से कम होगी। फोन 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। Flipkart पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है। टीजर में Oppo A53s 5G पीछे की तरफ से ब्लू ग्रेडिएंट फिनिश में दिख रहा है। हालांकि, इसे अन्य कलर ऑप्शन में भी पेश किया जाएगा।

Oppo A53s 5G में मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी के टीजर के अनुसार, Oppo A53s 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ आएगा। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया है, जिसमें कैमरा सेंसर के साथ फ्लैश भी है। टीजर से यह भी साफ हुआ है कि Oppo के इस 5जी स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में मिलेगा।

रिपोर्ट्स की मानें, तो Oppo A53s 5G में 6GB और 8GB RAM ऑप्शन मिल सकता है। यह फोन 128GB तक स्टोरेज के साथ आने की उम्मीद है। वहीं, इसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अलावा ओप्पो के आने वाले इस स्मार्टफोन के बारे में कोई और जानकारी सामने नहीं आई है।

Oppo A53s 5G के लॉन्च से पहले कंपनी कुछ और टीजर जारी कर सकती है। इससे जल्द फोन के कुछ अन्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की जानकारी सामने आने की उम्मीद है।