Oppo कंपनी जल्द ही अपनी पॉपुलर A सीरीज के तहत नया स्मार्टफोन लेकर आने वाली है। पिछली लीक में टिप्सटर Digital Chat Station ने बताया था कि नया ओप्पो ए सीरीज का फोन पंच-होल कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आएगा। वहीं, अब लेटेस्ट लीक में इस स्मार्टफोन के नाम की जानकारी सामने आई है। सिर्फ नाम ही नहीं नई लीक में इस अपकमिंग डिवाइस के कुछ प्रमुख फीचर्स को भी रिवील किया गया है। लेटेस्ट लीक की मानें तो ओप्पो ए सीरीज का यह नया फोन 108MP कैमरे के साथ आने वाला है।

चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर एक नई लीक शेयर की गई है। लेटेस्ट लीक की मानें, तो ओप्पो ए सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लेकर आने वाला है। इस नए स्मार्टफोन का नाम "OPPO A98" होगा। इसके अलावा, टिप्सटर ने फोन के स्पेसिफिकेशन की भी जानकारियां दी है।

OPPO A98 Leak Specifications

लीक स्पेसिफिकेशन की मानें, तो ओप्पो ए98 स्मार्टफोन में Full HD+ रेजलूशन वाला डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। टिप्सटर के पुराने पोस्ट का रुख करें, तो इस फोन की स्क्रीन 2160Hz PWM PWM dimming ऑफर करेगी। इसके अलावा, स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 3.3x mm होगा।

साथ ही ओप्पो ए98 स्मार्टफोन Qualcomm चिप से लैस होगा, जिसका पार्ट नंबर SM7325 है। माना जा रहा है कि यह फोन Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर से लैस होगा। हालांकि, लीक में फोन के रैम और स्टोरेज क्षमता से जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक में 108MP का कैमरा दिया जाएगा। बाकी कैमरा सेंसर और सेल्फी कैमरा से जुड़ी जानकारी पर अभी सस्पेंस बरकरार है। बैटरी क्षमता की बात करें, तो फोन में 5000mAh की बैटरी मिल सकती है, जिसके साथ 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

OPPO A97 का सक्सेसर होगा नया फोन

जैसे कि नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है नया ओप्पो ए98 स्मार्टफोन OPPO A97 का सक्सेसर हो सकता है, जिसे जुलाई महीने में लॉन्च किया गया था। यह कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें 90Hz डिस्प्ले दिया गया था। इसके अलावा, यह Mediatek Dimensity 810 प्रोसेसर से लैस था, जिसके साथ 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दी गई थी। फोन की बैटरी 5000mAh की थी, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया दया था।