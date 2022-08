OPPO Enco Buds 2 भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर भी लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग में इसके कई फीचर्स सामने आए हैं। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के मुताबिक, इस TWS ईयरबड्स में 28 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक बैकअप मिलेगा। वहीं, यह वायरलेस ईयरबड्स फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। कंपनी दावा कर रही है कि इसे 10 मिनट चार्ज करके 1 घंटे तक म्यूजिक प्ले किया जा सकता है। Also Read - Oppo ने लॉन्च किया ColorOS 13, इन स्मार्टफोन में मिलेगा अपडेट

इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Bluetooth v5.2 सपोर्ट, कॉलिंग के लिए लो-लेटेंसी गेम मोड और AI नॉइज कैंसिलेशन जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। टिप्सटर ने दावा किया है कि यह ईयबड्स 25 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जाएगा और इसकी सेल 27 अगस्त को शुरू होगी। Also Read - 50MP कैमरा, 8GB RAM और 4500mAh बैटरी वाले Oppo Reno 8 5G पर हजारों रुपये का Discount, Flipkart से उठाएं Offer का लाभ

OPPO के इस Enco Buds 2 में सिलिकॉन ईयरि के साथ इन ईयर डिजाइन दिया जाएगा। यह ईयरफोन दो कलर ऑप्शन- Black और White में आ सकते हैं। लिस्टिंग के मुताबिक, इसमें पॉवरफुल बेस के साथ-साथ 10mm ऑडियो ड्राइवर दिया जाएगा। ईयरफोन के अन्य स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें AI नॉइज कैंसिलेशन के साथ-साथ डॉल्वी एटमस (Dolby Atmos) सपोर्ट मिलेगा। ओप्पो का यह अपकमिंग ईयरबड्स IPX4 वाटर और डस्टप्रूफ होगा। इसके अलावा इस TWS ईयरफोन में कॉल के लिए लो-लेटेंसी गेम मोड भी मिल सकता है। Also Read - Oppo A57s में 50MP कैमरा समेत मिलेगी 5000mAh बैटरी, लॉन्च से पहले लीक हुई कीमत

It’s time for eargasmic audio moments with #OPPOEncoBuds2. 😎#SmallSizeStrongBass in action, thanks to the powerful and dynamic bass made possible by the 10mm Titanized Diaphragm Driver. 🔊

Coming soon.🔜 pic.twitter.com/jr5ZhIYnOz

— OPPO Malaysia (@OPPOMalaysia) August 21, 2022