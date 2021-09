Oppo Enco Buds को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह एक किफायती TWS यानी ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन है। इस बड्स की खासियत इसकी कम कीमत ही नहीं बल्कि इसके खास फीचर्स भी है जैसे 24 घंटे का बैटरी बैकअप, इंटेलिजेंट कॉल नॉइज़-कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी आदि। आइए हम इस नए Oppo Enco Buds के सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत पर एक नजर डालते हैं। Also Read - 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP रियर और 16MP फ्रंट कैमरे वाले OPPO F19 को मात्र ₹659 की EMI पर खरीदें, Flipkart पर मिल रहा Discount

ओप्पो का यह नया डिवाइस यूजर्स को हाई-क्वालिटी कॉन्सर्ट टाइप ऑडियो की सुविधा देगा। इसके अलावा इसका डिजाइन काफी यूनिक है, जो यूजर्स के कान में बिल्कुल फिट होगा और उसके गिरने का बिल्कुल डर नहीं होगा। Oppo Enco Buds IP54 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट के साथ आता है। इसका मतलब है कि इस चार्जिंग केस की बैटरी 400mAh की बैटरी है जो 24 घंटे तक Enco Buds को चलाने में मदद करेगी। Also Read - Deal of the Day: आज Oppo, iQOO, Samsung, iPhone और Vivo के फोन्स पर मिल रहा डिस्काउंट

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

वहीं Enco Buds खुद 40mAh बैटरी के साथ आता है, जो यूजर्स को 6 घंटे का नॉन स्टॉप म्यूजिक प्लेबैक सपोर्ट देता है। Oppo Enco Buds में कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.2 का सपोर्ट दिया गया है। यूजर्स स्मार्टफोन से 10 मीटर की दूरी पर भी आसानी से बिना किसी रुकावट के म्यूजिक और कॉलिंग कर सकते हैं। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 64MP रियर कैमरा, 8GB RAM और 65W फास्ट चार्जिंग वाले 5G फोन OPPO Reno6 पर Flipkart sale में मिल रहा बंपर Discount

यूजर्स को एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए ओप्पो ने इस डिवाइस में super-low 80ms-latency Game Mode की सुविधा दी है। इस मोड को एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को ईयरबड्स पर तीन बार टैप करना होगा। यह एक AAC codecs के साथ आता है, जो क्रिस्पर साउंड के लिए हाई-डेफिनिशन ऑडियो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं।

यह डिवाइस एआई बेस्ड कॉल नॉइस कैंसलिंग फीचर के साथ आता है, जो यूजर्स को शानदार वॉयस कॉल का एक्सपीरियंस देता है। Oppo Enco Buds ऑटो-कनेक्शन का सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ने अपने स्मार्टफोन को एक बार इस ईयबड्स से कनेक्ट कर दिया है तो आपको बार-बार मैनुअल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आप केस खोलेंगे, वो ऑटोमैटिकली आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ध्यान दें कि इसके लिए आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए।

Oppo Enco Buds की कीमत

Oppo Enco Buds की फर्स्ट सेल 14 सितंबर 2021 को होगी। यह एक्सक्लूसिव तौर से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस डिवाइस की कीमत 1,999 रुपए है लेकिन 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच इसे एक स्पेशल प्राइज यानी 1,799 रुपए में खरीदा जा सकता है।