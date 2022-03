Oppo F21 Pro सीरीज भारत में 12 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। इसका खुलासा कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कर दिया है। इस सीरीज में दो फोन शामिल हो सकते हैं, जो होंगे- Oppo F21 Pro और Oppo F21 Pro+। लॉन्च से पहले कंपनी ने स्मार्टफोन्स को डेडिकेटिड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है। इस साइट पर फोन के डिजाइन की झलक देखी जा सकती है। इसके अलावा, इस साइट के जरिए कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि यह फोन इंडस्ट्री का पहला फाइबर लैदर डिजाइन के साथ आने वाला फोन होगा। Also Read - Oppo Reno 7 4G फोन 32MP सेल्फी कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Oppo India ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है Oppo F21 Pro सीरीज भारत में 12 अप्रैल को शाम 5 बजे लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा, यह बताया गया है कि यह इंडस्ट्री के फर्स्ट फाइबरग्लास लैदर डिजाइन के साथ आएगा। इस ट्वीट में एक माइक्रोसाइट का लिंक दिया गया है, जो कि फोन को डेडिकेटिड है।

