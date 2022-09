हाल ही में Oppo F21s Pro सीरीज की इंडिया लॉन्च को कंफर्म किया गया था। वहीं, अब लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी Oppo F21s Pro फोन के साथ Oppo F21s स्मार्टफोन को भी मार्केट में पेश करेगी। एक नई लाइव तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है, जिसमें दो स्मार्टफोन देखें जा सकते हैं। बता दें, इस साल अप्रैल में कंपनी ने Oppo F21 Pro और Oppo F21 Pro 5G को लॉन्च किया था। आइए जानते हैं नई सीरीज से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Oppo F21s Pro Series की लॉन्च डेट हुई अनाउंट, कई खास स्पेसिफिकेशन्स से उठा पर्दा

Pricebaba की लेटेस्ट रिपोर्ट में टिप्सटर पारस गुलानी का हवाला देते हुए जानकारी दी गई है कि Oppo कंपनी Oppo F21s Pro स्मार्टफोन के साथ Oppo F21s स्मार्टफोन भी लेकर आने वाली है।

[Exclusive] Oppo F21s Pro and F21s with live images and more! Launching soon 🇮🇳🇮🇳https://t.co/9KpQeZFPGW

Details on @Pricebaba #Oppo pic.twitter.com/VeQK9xWhcg

— Paras Guglani (@passionategeekz) September 11, 2022