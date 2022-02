Oppo Find X जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च

चीन की स्मार्टफोन कंपनी Oppo अपने नए स्मार्टफोन Find X को भारतीय मार्केट में पेश करेगी। इस बात की जानकारी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सामने आई है। Oppo मोबाइल इंडिया ने ट्विटर पर “Futuristic Flagship” is coming to the market with #OPPOFindX लिखा है। Also Read - 5000mAh तक बैटरी और 8GB तक RAM वाले Oppo के स्मार्टफोन पर Discount, Amazon Sale में मिल रहे Offers

इस ट्वीट में कंपनी ने X लोगो को दिखाया है, जिसमें ‘FIND X’ लिखा है। फिलहाल डिवाइस के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का यह फ्लैगशिप डिवाइस होगा। Also Read - 64MP कैमरा, 8GB RAM, 65W चार्जिंग वाले Oppo Reno 6 5G की खरीद पर डिस्काउंट, जानें ऑफर डिटेल

यह पहली बार नहीं है जब Find X को देखा गया है। इससे पहले पिछले महीने एक तस्वीर लीक हुई थी, जिसमें इस फोन के बारे में जानकारी सामने आई थी।

लीक इमेज में सामने आया है कि आने वाले फोन के डिस्प्ले को notch के साथ पेश किया जाएगा। यह डिवाइस Oppo R15 की तरह होगा, जिसे 19:9 एस्पेक्ट रेश्यो के साथ पेश किया जाएगा। इस डिवाइस की खासियत इसमें दिया गया ट्रिप्ल कैमरा है जो कि वर्टिकल सेटअप एलईडी फ्लैश के साथ था।

उम्मीद की जा रही है कि Oppo Find X को इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ पेश किया गया था। फिलहाल कंपनी ने इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।