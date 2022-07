Oppo ने पिछले साल के अंत में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N पेश किया था। अब एक खबर के मुताबिक, कंपनी दो नए फोल्डेबल डिवाइस पर काम कर रही है, जो बहुत जल्द लॉन्च हो सकते हैं। Also Read - Oppo Reno 8 5G की कीमत लीक, Flipkart पर इन दिन शुरू होगी सेल मिलेगा Rs 3000 का डिस्काउंट

जाने माने टिप्सटर Digital Chat Station ने बताया कि , OPPO दो नए फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। इनमें से एक डिवाइस में क्लैमशेल फोल्ड डिजाइन होगी और दूसरा किताब की तरह फोल्ड होगा। इसका मतलब, पहला डिवाइस सैमसंग के Z फ्लिप जैसा होगा और दूसरा डिवाइस Oppo Find N जैसा होगा। आइए ओप्पो के नेक्स्ट जेन फोल्डेबल डिवाइस की लीक को करीब से देखते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 48MP कैमरा और 8GB RAM वाले Oppo K10 5G फोन को Flipkart से बंपर Discount में खरीदें, जानें ऑफर

खबर के अनुसार, ओप्पो के दो नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में से एक का कोडनेम Dragonfly है। इस डिवाइस का असल नाम अभी तय नहीं किया गया है। टिप्सटर के मुताबिक, इस फोन में Samsung Galaxy Z Flip लाइनअप की तरह क्लैमशेल फोल्ड डिजाइन होगी। लीक इस डिवाइस के फॉर्म फैक्टर और स्पेक्स के बारे में भी जानकारी देती है। Also Read - Oppo Reno 8 Series जल्द होगी भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

खबर के अनुसार, ओप्पो के ‘Dragonfly’ फोल्डेबल फोन की स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। कंपनी इस डिवाइस की मोटाई को कम करने पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही इसमें एक नया हिन्ज स्ट्रक्चर भी अपनाया जाएगा।

जहां तक ओप्पो के दूसरे फोल्डेबल फोन की बात है तो यह कंपनी के Oppo Find N का सक्सेसर होगा। इसका नाम Oppo Find N2 हो सकता है। इस डिवाइस में भी 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन हो सकती है। खबर के मुताबिक, मौजूदा फोल्डेबल फोन के मुकाबले नए डिवाइस में वजन और मोटाई कम हो सकती है। इस डिवाइस के बारे में पहले भी लीक आ चुकी है।

🤲🤲🤲 𝕗𝕠𝕝𝕕𝕒𝕓𝕝𝕖𝕤

What would you like to ask us? 👀#OPPOFindN pic.twitter.com/r42oaIaYMD

— OPPO (@oppo) May 10, 2022