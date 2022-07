Oppo ने आज यानी 18 जुलाई, 2022 अपने ऑनलाइन इवेंट के जरिए कुछ नए डिवाइस को भारत में लॉन्च किया है। इनमें Oppo Reno 8 Series, Oppo Pad Air और Oppo Enco X2 शामिल हैं। ओप्पो रेनो 8 सीरीज में Oppo Reno 8 और Oppo Reno 8 Pro को लॉन्च किया गया है। इन दोनों फोन के बारे में हमने आपको अन्य आर्टिकल में बताया है। इन दोनों फोन के साथ कंपनी ने आज Oppo Pad Air और Oppo Enco X2 को भी लॉन्च किया है। इस आर्टिकल में हम इन्हीं दोनों प्रॉडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ Oppo Reno 8 Pro लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

Oppo Pad Air

Oppo Pad Air भारत में ओप्पो का पहला टैबलेट है। यह एक मेटल बॉडी के साथ आता है। इसकी थिकनेस 6.94mm है। इसका डिस्प्ले 10 इंच का है। यह एक 2K डिस्प्ले है। ओप्पो का दावा है कि यह दुनिया के सबसे पतले और हल्के लैपटॉप में से एक है। इसमें Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है।

यह 7100 mAh बैटरी के साथ आता है। इस टैबलेट में Dolby Atmos वाले क्वॉड स्पीकर्स दिए गए हैं। ओप्पो ने अपने ओप्पो पैड एयर के साथ Smart Stylus Pen को भी लॉन्च किया है। यूजर्स को यह स्मार्ट स्टाइल पेन अलग से खरीदना पड़ेगा।

Oppo Pad Air की कीमत

ओप्पो के इस टैबलेट को दो वेरिएंट में पेश किया गया है। पहला वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है। वहीं, इसका दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है। इस टैबलेट को 23 जून से बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। इस टैबलेट को एकमात्र ग्रे कलर के ऑप्शन में पेश किया गया है।

Oppo Enco X2 TWS earbuds

ओप्पो ने आज अपना एक नया ईयरबड्स भी लॉन्च किया है, जिसका नाम Oppo Enco X2 है। इस ईयरबड्स में active noise cancellation का फीचर दिया गया है। यह डॉल्बी एटम्स Binaural Recording फीचर के साथ आता है, जो इसे बाकी ईयरबड्स से अलग भी बनाता है। यह ईयरबड्स 11mm के डायनमिक ड्राइवर्स और Bluetooth 5.2 सपोर्ट के साथ आता है। Oppo Enco X2 TWS की कीमत 10,999 रुपये है। इसे 25 जुलाई को पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इन दोनों डिवाइस पर मिलने वाले ऑफर्स

इन दोनों डिवाइस के ऑफर्स के बारे में बात करें तो इन पर ICICI Bank, SBI Bank कार्ड समेत कई अन्य बैंक के कार्ड से पमेंट करने पर 10% (₹3,000 तक) का कैशबैक मिलेगा।