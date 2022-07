OPPO Pad Air की इंडिया लॉन्च डेट रिवील हो गई है। इस टैबलेट को OPPO Reno 8 सीरीज के साथ 18 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इसके साथ Enco X2 TWS ईयरबड्स भी पेश करेगी। यह कंपनी का पहला टैबलेट है, जिसे भारत में पेश किया जाएगा। OPPO की सब ब्रांड Realme भारतीय बाजार में पहले ही दो टैबलेट पेश कर चुकी है। चीन में कुछ महीने पहले OPPO Pad Air को पेश किया जा चुका है। भारत में भी यह टैबलेट उसी हार्डवेयर कन्फिग्यूरेशन के साथ आ सकती है। Also Read - 10.36 इंच डिस्प्ले के साथ Oppo Pad Air जल्द होगा भारत में लॉन्च, BIS सर्टिफिकेशन से मिला इशारा

ओप्पो के पहले टैबलेट के मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Dolby Atmos सपोर्ट, 512GB तक स्टोरेज सपोर्ट और 10 इंच से बड़ी स्क्रीन मिलेगी। आइए, जानते हैं इस टैबलेट के फीचर्स के बारे में… Also Read - Oppo Reno 8 Series, Oppo Pad Air भारत में जुलाई में हो सकते हैं लॉन्च, जानें क्या होगा अलग

OPPO Pad Air में 10.36 इंच LCD डिस्प्ले मिलेगा, जिसका पिक्सल रेजलूशन 2000*1200 हो सकता है। यह टैबलेट Qualcomm Snapdragon 660 SoC प्रोसेसर के साथ आएगा। साथ ही, इसमें 4GBLPDDR4x RAM, UFS 2.2 स्टोरेज , माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल सकता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है। OPPO Pad Air टैबलेट ColorOS12 पर काम करेगा। Also Read - 6GB तक RAM, 7100mAh बैटरी, 8MP कैमरा के साथ लॉन्च हुआ बजट टैबलेट-- Oppo Pad Air, तस्वीरों में देखें पहली झलक

