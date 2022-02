Oppo आज भारत में लॉन्च करेगा धांसू Reno 7 Series, समेत कई डिवाइसेज

Oppo Reno 7 Series 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन सीरीज के साथ कंपनी अपने एक और स्मार्टवॉच Oppo Watch Free को भारतीय बाजार में उतारेगी। इसके अलावा Oppo Enco M32 नेकबैंड ईयरफोन्स भी लॉन्च किया जाएगा। ओप्पो रेनो 7 सीरीज में दो स्मार्टफोन- Oppo Reno 7 5G और Oppo Reno 7 Pro 5G लॉन्च किए जाएंगे। इस स्मार्टफोन सीरीज को कुछ दिन पहले चीनी बाजार में पेश किया जा चुका है। Also Read - Phones launching in February 2022: Oppo से लेकर Samsung तक, कई कंपनियां फरवरी में लॉन्च करेंगी ये धमाल स्मार्टफोन

Oppo India ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से Reno 7 Series, Oppo Enco M32 TWS और Oppo Watch Free के कुछ फीचर्स और डिजाइन टीज किया है। इसके अलावा Reno 7 Series को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर भी लिस्ट किया गया है। Oppo Reno 7 Series का लॉन्च इवेंट कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल, YouTube चैनल और Flipkart पर वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। कंपनी के ये डिवाइसेज ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए एक्सक्लूसिविली सेल किए जाएंगे। Also Read - Oppo Reno 7 सीरीज की इंडिया प्राइस लॉन्च से पहले हुई लीक, जानें डिटेल

हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक, Oppo Reno 7 Series की कीमत 29,990 रुपये से लेकर 39,990 रुपये के बीच हो सकती है। इस सीरीज के बेस मॉडल Reno 7 5G की कीमत 29,990 रुपये होगी। वहीं, Reno 7 Pro 5G की शुरुआती कीमत 39,990 रुपये हो सकती है।वहीं, Oppo Watch Free की कीमत 5 हजार रुपये की प्राइस रेंज में हो सकती है। वहीं, Oppo Enco M32 TWS नेकबैंड की कीमत 1,599 रुपये की रेंज में हो सकती है।

Oppo Reno 7 5G सीरीज के मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें भी Vivo V23 Series 5G की तकह फीचर्स मिलेंगे। चीन में लॉन्च हुए वेरिएंट की बात करें तो Reno 7 5G में MediaTek Dimensity 900 SoC मिल सकता है। फोन में 8GB RAM और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन का प्राइमरी कैमरा 64MP का होगा। वहीं, Reno 7 Pro 5G के फीचर्स की बात करें तो यह फोन MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ आएगा। फोन में 12GB तक RAM का सपोर्ट मिलेगा।

Reno 7 Pro 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। वहीं, Reno 7 Series के दोनों फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसमें Sony IMX709 सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों डिवाइसेज 65W फास्ट चार्जिंग के साथ आएंगे।

With an exceptional 1.64″ AMOLED screen and a very comfortable to wear design, the #OPPOWatchFree is what you all should look out for. A perfect design with convenience at the core.

Launching on 4th Feb. pic.twitter.com/wQEa5gpVvw

